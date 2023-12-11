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Adıyaman'da terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay infazı bulunan şahıs Asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay infazı olan D.A., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.