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Saha ziyaretlerini sürdüren AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, “Bizler yaptığımız her çalışmayı partimizin daha da güçlenmesi ve memleketimizin refahı için yapıyoruz" dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'de AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığı’na atandığı günden bu yana gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla göz dolduran Yavuz Çaltekin, önceki dönem yönetim kurulu üyeleri, mahalle muhtarları ve esnaflarla bir araya geldi.

Muhtarların devletin vatandaşa dokunduğu en yakın eli olduğunu dile getiren Başkan Çaltekin, “Muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek, onları ziyaret ederek mahallelerimizin ve vatandaşların sorunlarını dinleme fırsatı yakalıyoruz. Bu şekilde yapmamız gereken adımları ivedilikle yerine getiriyoruz" dedi.

Çaltekin, “Partimize emek vermiş arkadaşlarımızı ziyaret ederek ahde vefa düsturuyla yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Onların bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalanarak memleketimiz için en iyisini yapmanın çabası içerisinde olmaya çalışarak, istişarelerimizi gerçekleştirdik. Yerel seçimlere sayılı günler kala inşallah çalışmalarımızı her alanda devam ettirerek partimiz ve ilçemiz adına güzel çalışmalara imza atacağız.”diye konuştu.