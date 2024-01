Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçim mesaisi son hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber AK Parti Kongre Merkezi`nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yerel seçimler için yol haritası niteliğinde olan 8 maddelik seçim beyannamesini açıkladı.

'Kararsızları ikna edeceğiz'

31 Mart'ta yapılacak yerel seçime kadar, gelmeyene gideceklerini, küskünü barıştıracaklarını, sevmeyeni sevdireceklerini, her eve, her iş yerine gireceklerini, kalbini kazanmadık kimse bırakmayacaklarını belirten Erdoğan, "Kararsızları ikna edeceğiz. Zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Hiç kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Her seçimin önemli olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimi 31 Mart'ın da çok önemli olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Sizlerden seçim gününe kadar anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısına AK Parti Aydın Milletvekilleri Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, MYK Üyesi Umut Tuncer, İl Başkanı Gökhan Ökten, Kadın Kolları İl Başkanı Ebru Alp Kayır ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın katıldı.

"Seçim Beyannamesi Şehrimize hayırlı olsun"

Seçim beyannamesinin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, seçimi kazanma noktasında hazır ve kararlı olduklarını belirterek, “AK Parti Kongre Merkezi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın şehrimize, hemşerilerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.” dedi.