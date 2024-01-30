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Başkan Süha Bayırlı, Büyükşehir Belediyesi’nin Buharkent’te Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki alanda yol yapmak istediğini ancak gerekli izinlerin çıkmadığını da gözler önüne serdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyemiz kurulduktan sonra bir irade göstererek Aydın’dan Buharkent’e kadar olan kavşaklara, kendi sorumluluk sahasında olmamasına rağmen kendi öz kaynaklarıyla köprülü kavşaklar yapmak, vatandaşlarımızın hayatını böylelikle rahatlatmak üzere kolları sıvamıştı. Peki, sonra ne oldu? Haliyle bu yollarda sorumlu olan Karayollarına gitti izin istedi. Para pul da istemem yeter ki izin ver dedi. Karayolları da 2015 yılında ne demiş, basında da defalarca yer aldı, ‘ben yaparım sana izin vermiyorum.’ Peki; 2015’ten bu yana 8 koca yıl geldi geçti. Söyler misiniz, sana izin vermiyorum ben yapacağım diyen AKP yönetimindeki Karayolları kaç tane köprülü kavşak yaptı… Evet, Mustafa Savaş senden cevap bekliyorum. Gerçi 10 yıldır bir Selçuk yolunu bile tamamlayamamış AKP’den de ne beklenirdi ki? Memleketimizi enflasyonda, yüksek faizde Avrupa şampiyonu yaptınız. Sizin karnenizde bundan başka da hiçbir şey yok. Bakın o gün karayollarının yazdığı cevabı da koyuyorum buraya, ha gayret Mustafa Savaş 8 yıldır çaktıramadığın o bir tek çiviyi Aydın’a çaktırabilecek misin görelim. Sizin taş üzerinde taşınız, millete zerre miskal faydanız yok, bari uzak durun şu şehirden de herkes işini yapsın.”

Haber: Saniye Başkan