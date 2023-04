AK Parti'nin Aydın'ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan binasına CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim afişi asıldı.

Bugün erken saatlerde asıldığı tahmin edilen afiş, görenleri şaşırttı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın fotoğraflarının da bulunduğu afişte, “Sana söz. Kaybettiğin her an, her yıl, her kuruş, her gülüş sana geri dönecek” ifadeleri dikkat çekti.

Yoldan geçen vatandaşlar, afişin özellikle AKP il binasına asılması karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken gülümsemekten de kendilerini alamadı.

AK Parti'den afişin nasıl asıldığı konusunda bir açıklama yaratmazken, ne zaman kaldırılacağı merak konusu oldu.