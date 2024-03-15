Koçarlı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve işçileri kapsayan aylık, maaş ve ücret ödeme Banka Promosyon ücretlerinin tüm personelin hesaplarına yatırıldığını duyuran, AKP'li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın foyası ortaya çıktı.

Koçarlı’da Yerel İnternet Haber sitesinde çıkan haberde, Ramazan Ayı ile birlikte Promosyonların personele katkı sağladığını da ifade eden Başkan Kaplan, “Promosyonlar mat ayı maaşları öncesinde her bir personelimizin hesabına tek seferde yattı. Çalışanlarımızın en iyi rakamı alması için çaba sarf ettik. En yüksek Promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk. Yeni Promosyon anlaşmasının ve Promosyonların tüm personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İnternet Haber sitesinde yer alan habere göre, Koçarlı Belediyesi çalışanlarının banka Promosyon ücretleri maaş öncesi hesaplarına yatırıldı haberi üzerine şaşkına dönen belediye işçileri: “madem Promosyonlar yattı neden bizim haberimiz olmadı. Acaba hangi çalışanlardan hangi belediyenin işçilerinden bahsediyorlar. Promosyon yatmış olsaydı para cebimizde olurdu. Ne hesaplara nede cebimize giren bir şey olmadı” diyerek tepki gösterdiler. Bazı çalışanların ise Promosyon yalanını sürdürdükleri ve bu yönde diğer işçilere baskı uyguladıkları, “konuşursanız sizin için kötü olur” dedikleri yönündeki iddialar ise ayyuka çıktı.

Yaşanan bu kargaşa içinde Promosyon yalanını ortaya atan ve her fırsatta yapmadığı projeleri sanki yapmış gibi gösteren AKP’li Nedim Kaplan bildiği en iyi şeyi yaparak bir kez daha yalanlarla vatandaşı kandırmaya kalktı.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer