AKP'li Umut Tuncer, web sitemizde dün yayınlanan 'Kadın haklarını yok sayıyorlar' ve bugün yayınlanan 'AK Partili Umut Tuncer hakkında iddialar pes dedirtti' haberlerimize ilişkin basına açıklama yapmak yerine gazetemizi arayarak tehdit ve hakaretler savurdu.

AK Partili Umut Tuncer, bugün Kent09 internet haber sitesi imtiyaz sahibi Mehmet Cemil Ağırbaşer'i telefonla arayarak hakkında yapılan haberlere ilişkin konuşmak istediğini belirtti. Ancak Tuncer, açıklama yapmak yerine Ağırbaşer'i tehdit edip hakaretler savurdu.

ÖNCE DİLEKÇE GÖNDERMEK İSTEDİ

AK Partili Umut Tuncer, telefon görüşmesinde önce "Kadın haklarını yok saydılar" başlıklı haberde ismi geçen santral çalışanının durumunun farklı olduğunu anlatan bir dilekçe göndermek istedi. Ancak görüşmenin devamında hızını alamayıp "Hakkımı helal etmiyorum, size dava açacağım. Yarın bir gün yüz yüze geleceğiz. Yapılan haberleri kaldırın, kaldırmazsanız kötü olacak" şeklinde ifadeler kullanarak haberin kaldırılmaması durumunda gereğini yapacağını söyledi.

"KİMİN GÖZÜNE GİRMEK İSTİYORSUN?"

Umut Tuncer telefon görüşmesinde ayrıca "AKP'li Umut Tuncer hakkında iddialar pes dedirtti" haberinin de kaldırılmasını istedi. Tuncer, "Senin amacın ne? Kimin gözüne girmeye çalışıyorsun?" gibi aşağılayıcı cümleler kurarak hakarette bulundu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPMASI GEREKİRDİ

Kent09 olarak, AK Partili Umut Tuncer'in bu davranışını kınıyoruz. Kendisinin telefonda hakaret ve tehditler yağdırmak yerine her iki habere ilişkin basın açıklaması yapması doğru olacaktı.

Kent09 internet haber sitesi olarak biz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, asla bu tür olaylara sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Haber: Yaprak Kaplan