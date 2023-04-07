Kamuoyunda ardı arkası gelmeyen siyasi polemikleri ve kötü yönetimi nedeniyle sık sık gündeme gelen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Her seferinde kendisinin “Aydın sevdalısı” olduğunu iddia eden ancak hem Aydın’dan hem de Şanlıurfa’dan milletvekili aday adayı oluşuyla bir kez daha asıl derdinin Aydın olmadığı ortaya çıkan Aydın İl Kültür ve Turizm Eski Müdürü Umut Tuncer hakkında bomba iddialar ortaya atıldı.

GEREKÇE OLARAK “GÖZDEN DÜŞTÜM” DEMİŞ

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'in milletvekili aday adayı olmadan iki ay önce ‘bakanlık nezdinde gözden düştüğü’ gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy’a istifasını sunduğu, Bakan’ın da Tuncer’in bu kararını onayladığı öğrenildi.

AYDINLILARA “65 MİLYON KAYNAK” DİYE MÜJDE VERMİŞTİ!

Umut Tuncer, 23 Ocak 2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği istifa görüşmesini Aydın kamuoyuna “65 Milyonluk Kaynak” diye duyurmuştu. Ancak Tuncer tarafından paylaşılan bu görüşmenin göründüğü gibi olmadığı, görevden istifa etmek için yapıldığı ancak kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ortaya çıktı.

KAMUOYUNU YANILTMAYA DEVAM ETMİŞ

Milletvekili Aday Adayı olmak için Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini duyuran Umut Tuncer’in aslında Adnan Menderes Üniversitesi’nden istifa ettiği ortaya çıktı. Umut Tuncer’in Halen asli kadrosunun Adnan Menderes Üniversitesinde olduğu, İl Kültür Turizm Müdürlüğü görevini görevlendirme ile yaptığı öğrenildi. Kadrosunun ADÜ’de olduğunu ve milletvekilliği için ADÜ’den istifa ettiği konusunu bile kamuoyuna yanlış aktaran Tuncer’in tavrı ‘Tam da kendisine yakışanı yapmış’ yorumlarına neden oldu.

Özel Haber: Cemil Ağırbaşer