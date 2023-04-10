Aksaray’da bir iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 500 paket kaçak sigara ve 7,5 kilo kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılığın önlenmesi çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri bir şahsın iş yerinde kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adres ve şüpheli üzerinde teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İş yerine gerçekleştirilen operasyonda 7,5 kilo kaçak tütün, 500 paket kaçak sigara, 19 adet elektronik sigara, 45 adet bandrolsüz elektronik sigara likiti ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken kaçak ürünlere el konuldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.