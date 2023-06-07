İstanbul Atatürk Havalimanından kalkan sivil eğitim uçağı Nevşehir Tuzköy Havalimanına iniş sırasında motor arızası nedeniyle Aksaray’a bağlı Ortaköy ilçesinde düştü. Kazada, pilotlardan Hakan Zengin ve Hakan Göktür yaralı olarak kurtuldu.

İstanbul Atatürk Havalimanından kalkan sivil eğitim uçağı Nevşehir Tuzköy Havalimanına iniş sırasında motor arızası nedeniyle Aksaray’a bağlı Ortaköy ilçesi Balcı Mahallesinde bir tarlaya düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kaza sonrası ters dönen uçağın pilotlarından Hakan Zengin ve Hakan Göktür hafif şekilde yaralandı. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.