Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Aydın ilindeki yarış sakin başladı. Partilerde ve ittifaklarda bir hareketsizlik görülüyor.

Halkın içinde konuşulan konu, İttifakların karşılıklı olarak birbirlerini terörle iş birliği konusunda suçlamaları.

Halkı bezdiren başka tutarsızlıklar da var. Bazı parti genel başkanlarının tüm ilkelerini çiğneyerek, sadece kendi ikballeri, milletvekili maaşı ve emeklilik hakkı için ortaya döktükleri rezaletler bunlar. İçlerinde Aydınlı mühendis Önder Aksakal’ın tüm partiyi yok ederek aldığı karar, siyasi tarihe geçecek nitelikte. Halkın gözünün önünde bir gün aleyhte aldıkları kararı, ertesi gün çiğneyerek konum değiştiren başka liderler de var. Teşkilatlar ve üyeler, söz konusu bu liderlerin şahsi çıkar peşinde olduklarını görerek, partilerinden kitlesel olarak kopuyor.

Birbirlerine taban tabana zıt dünya görüşüne sahip partilerin iktidar kavgası uğruna bir araya gelmeleri. Birbirlerinden kopuklukları açıkça belli olmasına rağmen birbirlerine katlanmak için halkla alay eder gibi rol yapmaları. Bir de siyasi intikama dönüşen Muharrem İNCE fenomeni var. İnce’nin gerçek bir internet fenomeni gibi yükselişi... Sonra bu yükselişi kullanış biçimi. Toplumun gözünün önünde oynanan, kim haklı kim haksız belli olmayan bir başka tiyatro.

Havada uçuşan vaatler, nasıl finanse edileceği ve nasıl yapılacağı belli olmayan, daha üç ay önce gündemlerinde dahi olmayan büyük projelerin birdenbire ortaya çıkması. İnandırıcılıktan ve milletin şu anda içine düştüğü ekonomik, sosyal sorunları çözmekten uzak abartılı seçim vaatleri ile dolu cafcaflı açıklamalar.

Seçmen tüm bunların arasında bunaldı, şaşkınlaştı. Kendi siyasi görüşünü temsil eden partisine yabancılaşmaya başladı. Partinin tepesindekilerin hazmettiği bu tutarsızlıkları hazmetmeye çalışıyor vatandaş. Sonuç olarak çoğu insan bunu başaramıyor. Sandığa gitmeme veya kendi partisine oy vermeyerek cezalandırma gibi kararlar alabiliyor.

İşte bu noktada Aydın’da 'proje ve icraat adamı' olarak bilinen, hakkında ileri sürülen tüm karalama ve yıpratma çabalarına rağmen halkın gönlünde kalmayı başarmış, deneyimli bir siyasetçi olan Hüseyin Aksu‘nun şansı başlıyor... Bu kargaşa ve tutarsızlıkların içinde, yıllardır ortaya koyduğu kamuoyu ve siyaset dünyası ile paylaştığı proje ve kanun tasarıları ile Aksu, “Meclise aklı taşıyalım”, sloganı ile Aydın halkını kendisine destek vermeye davet ediyor, -ki bu davetin karşılık bulduğu açık.

Yukarıda sıraladığımız onca tutarsızlık ve dengesizlikler sonucu siyasette aradığını bulamayan halkın bir alternatif olarak gördüğü Aksu’nun Ankara’ya Meclis'e gitmesi ile ne olacak? Aydın'ın Türkiye’nin gündemine oturacağını herkes görebiliyor. Ondan sonra neler olacağını Sayın Aksu tayin edecek. Düşündüklerinin ve hazırladığı projelerin ne kadarını yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. İlerlemiş yaşına rağmen kazandığı çok geniş tecrübesi ve hazırladığı çözüm paketleri ile aklı gerçekten meclise taşıyabilecek mi? Bunu zamanla göreceğiz.