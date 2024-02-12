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Türkiye’nin tanınmış mutfak şefleri tarafından 27 Aralık 2022’de resmi kuruluşunu tamamlayan Anadolu Aşçılar Federasyonu (ANFED); Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) ile birlikte düzenlediği ilk etkinlikle uluslararası ses getirdi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - ANFED ve ANFAŞ işbirliğiyle yapılan görüşmeler sonucu; 2025’ten itibaren ANFAŞ’taki Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarları, Almanya Köln merkezli dünyanın en büyük Fuarcılık şirketlerinden ANUGA ile birlikte gerçekleştirilecek.

6 - 9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı”na; Almanya Köln merkezli dünyanın en büyük Fuarcılık şirketlerinden ANUGA temsilcileri, yurtdışından, Kuzey Kıbrıs’tan ve Türkiye’den 200’den fazla turizm sektör temsilcileri katıldı.

Kurucu dernekleri; Marmaris Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği (MAGAMSAD) , Ankara Aşçılar ve Turizm Derneği, Mengen Aşçılık ve Turizm derneği, Çağdaş Aşçılar Derneği, Pasta Tasarımcıları Derneği, Yeniçağa Aşçılar Derneği, Denizli Aşçılar Derneği, Gastronomi Derneği, Hatay Aşçılar Derneği, Amasra Aşçılar Derneği, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği, Antalya Şefler Kulübü, Bursa Gastronomi Derneği, Fethiye Şef Mavi Derneği ve İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği olan ANFED’e üye mutfak şeflerinin gerçekleştirdiği 22 workshop’la konuklara muhteşem Anadolu Mutfak lezzetlerinin sunulduğu fuarda; dünyanın en büyük fuar şirketlerinden olan ANUGA yetkilileriyle, önümüzdeki yıldan itibaren, işbirliği kararı alındı.

ANFED Başkanı Tamer Özkan ve ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ali Bıdı koordinatörlüğünde gerçekleşen fuarda; 300’den fazla katılımcı firma, Türkiye, Almanya ve yurtdışından 70 ülkeden 50 binden fazla profesyonel ziyaretçi bir araya geldi.