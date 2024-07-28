Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın dış hatlarda dün itibariyle yeni rekora imza attığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki bir günlük yolcu ve uçak trafiğine ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Antalya Havalimanı Rekorlara Doymuyor" başlığıyla paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, "27 Temmuz Cumartesi günü dış hatlarda bin 66, iç hatlarda 120 olmak üzere toplam bin 186 uçak trafiği ve 197 bin 664’ü dış hat, 19 bin 477’si ise iç hat olmak üzere toplamda 217 bin 141 yolcu ile rekor kırdık" ifadelerini kullandı.