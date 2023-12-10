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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kültür sanat organizasyonlarından biri olan 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Selda Bağcan ile Fahir Atakoğlu’nun Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğindeki muhteşem konseriyle başladı.ANTALYA (İGFA) - Piyano tutkunlarının her yıl sabırsızlıkla beklediği ve her etkinliği yoğun ilgi gören Uluslararası Antalya Piyano Festivali 23’üncü kez sanatseverlerle buluştu. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, usta sanatçılar Altan Erkekli, Veysel Diker ve binlerce Antalyalı katıldı. 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılış konseri dünyaca ünlü piyanist, besteci Fahir Atakoğlu ve Selda Bağcan ile Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşti.

MÜZİĞİN KALBİ ANTALYA’DA ATACAK

Piyano Festivali’nin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Piyano Festivali’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü piyanist ve müzisyenleri Antalya’da buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Uluslararası alandaki önemli festivallerimizden biri olan Antalya Piyano Festivalimiz ile müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü şehrimizi saracak. Müziğin kalbi bir kez daha güzel Antalya’mızda atacak. Antalya’mızın tüm güzelliklerinin yanı sıra kültür ve sanatta da öncü olması ve uluslararası alanda gücünü her geçen gün arttırması bizim en büyük mutluluğumuzdur” dedi.

9-22 ARALIK’TA MÜZİK ŞÖLENİ

Başkan Böcek, “Sanata değer veren, sanatçısına vefa gösteren, kendi kültür mirasına sahip çıkan ve onu en iyi şekilde geleceğe taşıyan daha güzel bir Antalya’yı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin güzelliklerle geçmesini temenni ediyorum. Hepinize müzik dolu, sanat dolu günler diliyorum. Piyano Festivalimizin nice yılları olsun” diye konuştu.

AYAKTA ALKIŞLANDI

23. Antalya Piyano Festivali’nin açılış konserinde sahne alan ünlü piyanist Fahir Atakoğlu ve Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan, Fakhraddin Kerimov yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte müzikseverlere muhteşem bir konser verdi. Demirkırat, Sarızeybek, Lal, İstanbul gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Fahir Atakoğlu, ‘Çanakkale Savaşı’ ve ‘Zübeyde Hanım Cepheler’ adlı yeni bestelerini de Antalyalılar için seslendirdi. Selda Bağcan da Ah Yalan Dünya, Neredesin Sen, Magusa Limanı, Uğurlar Olsun, Minnet Eylemem, Öyle Bir Yerdeyim, Anne Ben Geldim adlı unutulmaz eserleri muhteşem sesi ve yorumuyla seslendirdi. Selda Bağcan izleyenlere hem şarkıları ile hem sohbeti ile unutulmaz bir gece yaşattı. Fahir Atakoğlu ve Selda Bağcan performansı Antalyalıları büyüledi.

PLAKET VE ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Selda Bağcan, Fahir Atakoğlu ve şef Fakhraddin Kerimov’a gecenin anısına çiçek ve plaket takdim etti. Selda Bağcan, Antalya Piyano Festivali’nin bugünlere gelmesinden dolayı Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’nin açılış konseri ‘İzmir Marşı’ ile sona ererken, izleyenler Selda Bağcan, Fahir Atakoğlu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nı ayakta alkışladı.

FESTİVALDEKİ KONSERLER