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Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum, yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM İnovasyon bünyesindeki şirketler, yıl içinde 4 milyon 700 bin lira ciroya ulaştı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) eski başkanlarından merhum Abdullah Sevimçok’un adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi’nin sivil toplum ve inovasyon merkezi ASSİM, 2018’de çalışmalarına başladı. ASSİM,, sivil toplum kuruluşları, inovasyon ve teknoloji merkezleri olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

13 bin metrekare alana sahip Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi de olan ASSİM, yıl içinde çok amaçlı toplantı salonları, kültür merkeziyle 720 etkinliğe ev sahipliği yaptı.ASSİM’de yer alan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurulan platformlar, Düden Çayı ve Şelalesi Kirlilik Önleme Raporu’nu yayınladı, turizm çalıştayı topladı ve çevre temizliği gibi çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

Sivil toplum kuruluşları içinofis imkanı ve teknik alt yapı sağlamanın yanında katılımcı bir ortam oluşturan ASSİM, girişimcilik ekosistemini ve sivil toplum kuruluşlarının kapasite gelişimlerini desteledi. ASSİM İnovasyon Merkezi’nin desteklediği şirketler, yıl içinde 4 milyon 700 bin lira ciroya ulaştı. 9 start-up niteliğinde şirket ve 24 ön kuluçka girişimcisine desteklerini sürdüren ASSİM İnovasyon, ayrıca, 3 iş fikir yarışması düzenlendi. ASSİM, yarışmalarda 96 bin TL ödül dağıtırken finale kalan 30 iş fikri sahibine 1 yıllık ASSİM İnovasyon Merkezi Ön Kuluçka ve Teknoloji Merkezi kullanımı hediye etti.

ASSİM Teknoloji Merkezi ise teknoloji alanında iş fikirlerinin ve yeni girişimlerin gelişmesi için mekan, bilgisayarlar, 3 boyutlu yazıcılar gibi makine ve ekipman desteği de sağladı.Yıl boyunca teknoloji meraklılarını ağırlayan merkez, web tasarımı, oyun yazılımı, üç boyutlu modelleme ve robotik kodlama eğitimlerinisürdürdü. Merkezden yıl içinde 528 öğrenci faydalandı.