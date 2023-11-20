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Kasım ayında birinci ara tatilde öğrenciler, bir hafta dinlenme ve sosyal etkinliklere katılma imkanı buldu. Bu ara tatilde öğrenci ve velilerin tatil yerlerini tercih etmeyerek bulundukları şehirde tatili geçirdikleri görüldü.

İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde ilk ara tatili bitti. ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil sona erdi.

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