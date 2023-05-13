Aydın İl J.K.lığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. İncirliova’da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak “ suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A.,“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık “ suçundan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.G. isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca Didim’de “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından aranan ve hakkında toplam 3 yıl hapis cezası bulunan İ.D., Köşk’te “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme “ suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl hapis cezası bulunan F.A. ile Söke’de “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal “ suçlarından aranan ve hakkında toplam 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.M isimli şahıslar da yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.