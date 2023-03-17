Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in sosyal belediyecilik örneğinin en güzel örneklerinden birini sergilediği Marsias Kadınları Üretim Merkezi’nde üretim ve satış tüm hızıyla sürüyor. Marsias Kadınları Üretim Merkezi’nde üretilen el yapımı birçok ürün uygun fiyatıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yöresel lezzetleri Çine halkıyla buluşturan üretim merkezinde ürün yelpazesi de genişliyor. Simitten karakılçık buğday ekmeğine, reçelden turşuya, makarnadan salçaya kadar birçok ürünü Çineli vatandaşlarla buluşturan merkezde belediyeler arası dayanışmaya örnek olmak amacıyla Arhavi Belediyesi tarafından özel olarak üretilen Doğal Arhavi Çayı’nın da satışı başladı. Marsias Kadınları Üretim Merkezi’nin raflarında yerini alan çayın fiyatı kısa süreliğine 75 TL olarak belirlendi.

“Amacımız Belediyeler arası dayanışmaya örnek olmak”

Marsias Kadınları Üretim Merkezi’nin Çine halkını uygun fiyatlı ve lezzetli ürünlerle buluşturmaya devam ettiğini belirten Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, “Çineli kadınları istihdam edip aile ekonomilerine katkı sağlamaları için açtığımız üretim merkezimiz halkımızın desteğiyle büyüyor. Biz de güvendiğimiz lezzetlerimize yenilerini ekleyerek onların güvenlerine layık olmaya çalışıyoruz. Hem güvendiğimiz lezzetlere bir yenisini daha eklemek hem de belediyeler arası dayanışmaya örnek olmak amacıyla Arhavi Belediyemiz tarafından üretilen Arhavi Doğal Çayı’nın satışına başladık. Vatandaşlarımızı uygun fiyatlı yöresel ürünlerle buluşturmak için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.