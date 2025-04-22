Kocaeli Büyükşehir, ”Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri’nin” üçüncü gününde sahne gösterileri ve Arı Maya Müzikali ile çocuklara unutulmaz bir gün daha yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 güne yaydığı “Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri’nde” bayram heyecanı ve sevinci tüm kente yayıldı. İzmit Milli İrade Meydanı’nda devam eden şenliklerin üçüncü gününde bilimden sanata, eğitici ve eğlenceli atölyelerden sahne gösterilerine uzanan geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlendi.

RENGÂRENK SAHNE GÖSTERİLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Bi Dünya Eğlence 23 Nisan Şenlikleri” kapsamında kentin dört bir yanını çocuk sesleriyle şenlendiriyor. Bu kapsamda İzmit Milli İrade Meydanı’nda çok sayıda sahne gösterisi ve müzikal düzenlendi. Zengin içerikli bir kutlama programıyla neşe ve umut dolu bir atmosferde çocukların hem eğlenmesini hem de bayramın anlamını hissetmesini hedefleyen Büyükşehir, çocukların yüzlerindeki gülümseme ile Cumhuriyet’in geleceğine olan inancı bir kez daha pekiştirdi.

AİLELER DE EŞLİK ETTİ

Performans Sahne’de ilk olarak Başiskele Sevgi Anaokulu öğrencileri sahne alarak Karadeniz yöresi halk oyunu gösterisi sundu. Derince Bülent Türker Anaokulu öğrencileri de Ege yöresi Zeybek Efe halk oyunu performansı sergiledi. Ardından Kartepe Süleyman Şah İlkokulu’ndan özel eğitim öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu ritim ve bando gösterisi izleyicilerden tam not aldı. Son olarak Kartepe Sarımeşe İlkokulu öğrencileri ise Karadeniz yöresi halk oyunu gösterisi sundu. Sahnede performans sergileyen miniklerin neşesine aileleri de eşlik etti.

ARI MAYA ÇOCUK MÜZİKALİ

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Şenlikleri kapsamında ülkemizin ve dünyanın en çok sevilen çizgi film karakterlerini de en özel sahne şovlarıyla şehrimize getirmeye devam ediyor. Dünya üzerinde sevilerek izlenen Arı Maya Çocuk Müzikali, Büyük Sahne’de notalarla kalplere ulaşmanın ne kadar güçlü bir dil olduğunu bir kez daha gösterdi. Minik seyircilerin kalbine sevgi ve iyilik tohumları eken Arı Maya Müzikali gösterisinde çocuklar tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken müzikal, hem çocuklardan hem de onlara eşlik eden ailelerinden tam not almayı başardı.