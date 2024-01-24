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Kuşadası’nın çeşitli noktalarında bulunan tesisler turizm sezonunun yanı sıra kış aylarında da kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi oluyor.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’na kaliteli ve şık yeni uğrak noktaları kazandırmak için çalışan Başkan Ömer Günel döneminde alt ve üst yapıları bütünüyle yenilenen ARYA A.Ş tesisleri 7’den 70’e tüm kesimlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Konumları, renkli ve özgün dekorasyonları, ürün çeşitliliği, uygun fiyatları, güler yüzlü çalışanları, konforlu dinlenme alanları ile fark yaratan ARYA A.Ş tesisleri, kaliteli hizmet anlayışı ile de fark yaratıyor. Kent sakinleri kadar Kuşadası’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler tarafından da sıklıkla ziyaret edilen tesisler, yüksek turizm sezonu olarak nitelendirilen Haziran-Eylül ayları arasında dolup taşarken yılın diğer aylarında da tam kapasite ile hizmet vermeyi sürdürüyor. ARYA A.Ş’nin Kuşadası’nın çeşitli noktalarında hizmet sunduğu kafeterya, restoran ve plajlar yıl boyunca yüz binlerce kişiyi ağırlıyor.

Gazibeğendi, Atatürk Bulvarı, Bülent Ecevit Parkı ve Güvercinada’da yer alan tesislerin yanı sıra 2022 turizm sezonunda kente kazandırılan Ada Asansör Balık Restoranı eşsiz manzarası ve lezzetli yemekleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Güzelçamlı Mahallesi’nde yer alan Günbatımı Ada Kafe ise konumu ve zengin menüsü ile her kesimden ziyaretçiyi ağırlıyor.