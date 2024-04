Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi çölyaklılar için Ramazan ayına özel bir iftar hazırladı. Turistik Park Tesisi’nde düzenlenen iftarda, Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde çölyaklılar için özel olarak pişirilen yemekler, tatlı ve ekmek ikram edildi.

Toplumun her kesimini kucaklayan ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir yaklaşım ile hizmet etmeye devam ettiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çölyaklıların yaşadığı sıkıntıları biliyor ve hafifletmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz”dedi. Çerçioğlu, Halk Ekmek’te vatandaşlara glütensiz ekmek ulaştırdıklarını da hatırlattı. Yine Halk Ekmek’te vatandaşların glütensiz un ihtiyaçlarını da giderdiklerinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, her zaman çölyaklıların yanında olacaklarını söyledi. Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkan Yardımcısı Neslihan Salcı, düzenlenen bu özel iftar için Çerçioğlu’na teşekkür etti.