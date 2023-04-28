ASKİ ile koordineli bir şekilde çalışan Fen İşleri ekipleri, Kuşadası Kirazlı Yolu Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından kazı işlemleri ve temel malzeme serimi yaptı. Sıcak asfalt serimi ile devam edilen çalışmalara, kaldırımların yeniden düzenlemesi ile devam edildi. Tüm bu işlemlerin ardından şerit çizgileri çekilen ve yol işaretlemeleri tamamlanan yol, sürücüler ve yayalar için daha konforlu ve modern hale getirilerek trafiğe açıldı.

Vatandaşlardan Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulan yola, mahalle sakinleri tarafından tam not verildi. Çalışmaların hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde yapıldığını belirten vatandaşlar, yolların modern bir görünüme sahip olduğunu belirterek; yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.