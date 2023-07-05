Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Yaz etkinliklerini bir gelenek haline getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Atça’da bir konser düzenledi. Atçalılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerden Efe Dumancı’nın sahneye çıktığı geceye yoğun ilgi gösterdi. Gecede Türk sanat müziğinden Türk halk müziğine ve pop müziğe kadar geniş bir repertuvar seslendirildi.

"Yaz Konserleri" etkinlikleri temmuz ve ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek. Konserler bu akşam Sultanhisar Cumhuriyet Meydanı’nda ve 10 Temmuz’da Kuşadası Balıkçılar Meydanı’nda gerçekleştirilecek.