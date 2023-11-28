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Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, İncirliova ilçesinde bulunan Şirinevler ve Lozan Caddesi’nde sarı çizgi ve asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeden sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşlar teşekkür etti

Vatandaşlar; daha modern, güvenli ve konforlu yollara sahip olduklarını dile getirerek Büyükşehir’e ve Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydınlı vatandaşlardan her defasında tam not alan Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında yaptığı çalışmalarla şehri güzelleştirmeye devam ediyor.