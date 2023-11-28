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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Bütçe görüşmelerinde siz ne yaptınız diyen AKP meclis üyelerine çok sert bir dille cevap verdi.

Başkan Çerçioğlu Akp meclis üyelerine karşı şunları söyledi; " Biz 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olduk. Ben kendim bile köyde oturuyorum, köyde oturmaktan ise gurur duyuyorum. Sizin döneminiz özel idare var iken köylere 2 günde bir su gidiyordu. Biz 60 köye şu götürdük. Şuan suyu olmayan çeşmesi akmayan bir tane köyümüz yok. Ama sizler köyde oturmadığınız için bilemezsiniz bunları. Hiç bir şey bilmeden iftira atamaya devam ediyorsunuz. İftira etmek bir yana suya zam yapmadık diye kıyemeti kopartıyorsunuz. Biz vatandaşı düşünüyoruz ama siz kendinizi" diyerek görüşmelere devam edildi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE DÜZENLİ SU HİZMETİNE KAVUŞAN YERLER

BOZDOĞAN

1. TÜTÜNCÜLER-KONAKLI - KIZILTEPE

2. ZİYARETLİ

3. KARABAĞLAR

4. KEMER

5. GÜVENİR

6. ÖRTÜLÜ

7. BAŞALAN

8. KIZILCAKÖY

9. YEŞİLÇAM

10. ÖRMEPINAR

11. ÖRENTAHT

12. KARAHMETLER

BUHARKENT

13. ERİCEK/DEMİRCİLER

14. YUKARIGELENBE

15. GÜNDOĞAN

ÇİNE

16. SOĞUKOLUK/YAĞLIK

17. ALTINABAT

18. SARIKÖY

19. ÖMERLER/BAHÇEARASI

20. SÖĞÜTÇÜK

21. MUTAFLAR

GERMENCİK

22. NEŞETİYE

23. MEŞELİ

24. ÇARIKLAR

25. ÇAMKÖY

26. DAĞYENİKÖY



KARACASU

27. ATAEYMİR/OKKALITEPE

KARPUZLU

28. MUTLUCA/ATATÜRK

29. TEKELER

30. YAĞŞILAR

KOÇARLI

31. ÇULHALAR

32. DEREKÖY

33. KULLAR KARADUT

34. KIZILKAYA

35. GÖZKAYASI ESENTEPE

36. CİNCİN ÜST MAHALLE

37. GAFFARLAR

38. ŞAHİNCİLER

39. SATILAR

40. KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ (YAZ DÖNEMLERİNDE SU GELMİYORDU 2 GÜNDE BİR SU VERİYORDU ŞUAN 24 SAAT SUYU AKIYOR.)

KÖŞK

41. AKÇAKÖY

42. KARATEPE

43. BAŞÇAYIR

44. KETENYERİ

45. SARIÇAM

46. AĞATLAR

KUYUCAK

47. KARAPINAR

NAZİLLİ

48. AKPINAR

49. DUALAR

50. UZUNÇAM

51. KAHVEDERESİ

52. SAMAİLİ

53. KAŞIKÇILAR

54. ÇATAK

55. AŞAĞIÖRENCİK

56. YAVANSU

57. OVACIK

58. YAYLAPINAR

59. DEREBAŞI

60. KARAHALLI

SÖKE

61. KARAATLI

62. KÖPRÜALAN

63. KARAKAYA

64. İSLİLER-SÖĞÜTÖZÜ-OSMAN KUYUSU MEZRALARI

65. KAYGILLI

66. DEMİRÇAY

67. SOFULAR

68. TERZİLER