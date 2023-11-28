Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Bütçe görüşmelerinde siz ne yaptınız diyen AKP meclis üyelerine çok sert bir dille cevap verdi.
Başkan Çerçioğlu Akp meclis üyelerine karşı şunları söyledi; " Biz 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olduk. Ben kendim bile köyde oturuyorum, köyde oturmaktan ise gurur duyuyorum. Sizin döneminiz özel idare var iken köylere 2 günde bir su gidiyordu. Biz 60 köye şu götürdük. Şuan suyu olmayan çeşmesi akmayan bir tane köyümüz yok. Ama sizler köyde oturmadığınız için bilemezsiniz bunları. Hiç bir şey bilmeden iftira atamaya devam ediyorsunuz. İftira etmek bir yana suya zam yapmadık diye kıyemeti kopartıyorsunuz. Biz vatandaşı düşünüyoruz ama siz kendinizi" diyerek görüşmelere devam edildi.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE DÜZENLİ SU HİZMETİNE KAVUŞAN YERLER
BOZDOĞAN
1. TÜTÜNCÜLER-KONAKLI - KIZILTEPE
2. ZİYARETLİ
3. KARABAĞLAR
4. KEMER
5. GÜVENİR
6. ÖRTÜLÜ
7. BAŞALAN
8. KIZILCAKÖY
9. YEŞİLÇAM
10. ÖRMEPINAR
11. ÖRENTAHT
12. KARAHMETLER
BUHARKENT
13. ERİCEK/DEMİRCİLER
14. YUKARIGELENBE
15. GÜNDOĞAN
ÇİNE
16. SOĞUKOLUK/YAĞLIK
17. ALTINABAT
18. SARIKÖY
19. ÖMERLER/BAHÇEARASI
20. SÖĞÜTÇÜK
21. MUTAFLAR
GERMENCİK
22. NEŞETİYE
23. MEŞELİ
24. ÇARIKLAR
25. ÇAMKÖY
26. DAĞYENİKÖY
KARACASU
27. ATAEYMİR/OKKALITEPE
KARPUZLU
28. MUTLUCA/ATATÜRK
29. TEKELER
30. YAĞŞILAR
KOÇARLI
31. ÇULHALAR
32. DEREKÖY
33. KULLAR KARADUT
34. KIZILKAYA
35. GÖZKAYASI ESENTEPE
36. CİNCİN ÜST MAHALLE
37. GAFFARLAR
38. ŞAHİNCİLER
39. SATILAR
40. KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ (YAZ DÖNEMLERİNDE SU GELMİYORDU 2 GÜNDE BİR SU VERİYORDU ŞUAN 24 SAAT SUYU AKIYOR.)
KÖŞK
41. AKÇAKÖY
42. KARATEPE
43. BAŞÇAYIR
44. KETENYERİ
45. SARIÇAM
46. AĞATLAR
KUYUCAK
47. KARAPINAR
NAZİLLİ
48. AKPINAR
49. DUALAR
50. UZUNÇAM
51. KAHVEDERESİ
52. SAMAİLİ
53. KAŞIKÇILAR
54. ÇATAK
55. AŞAĞIÖRENCİK
56. YAVANSU
57. OVACIK
58. YAYLAPINAR
59. DEREBAŞI
60. KARAHALLI
SÖKE
61. KARAATLI
62. KÖPRÜALAN
63. KARAKAYA
64. İSLİLER-SÖĞÜTÖZÜ-OSMAN KUYUSU MEZRALARI
65. KAYGILLI
66. DEMİRÇAY
67. SOFULAR
68. TERZİLER