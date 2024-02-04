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Eski CHP ‘li Belediye Başkanı Esat Altıngün nihayet rotasını çevirdiği AK partide istediğine kavuştu. 40 yıllık CHP’liyim söylemi ile bilenen ancak 2014 seçimlerinde aday gösterilmediği için 2016 yılında CHP den istifa ederek AK parti saflarına katılan Esat Altıngün, arkasına aldığı MHP desteği ile 2024 seçimlerinde Kuşadası’nda AK Parti Belediye Başkanı adaylık vizesini kaptı.

2019 yılında dönemin MHP ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar’ın net bir şekilde aday tercihimiz Esat Altungün açıklamalarına rağmen Fuat Akdoğan’ı aday gösteren AK Parti bu kez ittifak ortağını es geçemedi.

2024 yerel seçimlerinde AK Parti ısrarla eski ilçe başkanı Mustafa Gökçe’yi aday göstermek istemesine rağmen bu kez MHP’nin yoğun baskısını geçemedi. Mevcut MHP İlçe Başkanı Murat İnan’ın ısrarla Esat Altungün’ü aday olarak görmek arzusu detayında ise belediye meclisinde cumhur ittifakı meclis üyeleri arasında MHP ‘li çoğunluğu kazanmak olduğu siyasi kulislerin ana gündemi oldu.

Aday tanıtım toplantısı öncesi Ak Parti teşkilatı önünde partililere seslenen Eski CHP’li yeni AK Partili Esat Altungün "Bir gerçek var, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Savaş, çok iyi bir bürokrat, işini bilen birisi ve hazırladığı projeleri süreç içerisinde göreceğiz. Buradan biz sadece Kuşadası, ilçe belediye başkanlığını değil, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını da kazanmalıyız. Kuşadası bizde, Aydın Büyükşehir bizde, hükümet bizde olacak ve Kuşadası’na hizmet yağacak. "dedi.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer