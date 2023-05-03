Hastaların ve çalışanların memnuniyetini önemseyen ve odak noktası olarak benimseyen, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanan, ölçüm ve analize dayanan, insan haklarına saygılı ve çevreye duyarlı uygulamalarıyla güvenilir ve nitelikli hizmet sunan Aydın Devlet Hastanesi hasta odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kaliteli hizmet anlayışıyla, tüm kaynakları verimli ve etkin kullanarak, çalışan, hasta ve hasta yakınlarına güven ve memnuniyet veren, uluslararası düzeydeki hizmet kalitesi ile ilde ve bölgede tercih edilen hastaneler arasında yer alan Aydın Devlet Hastanesi; kaliteli, nitelikli, güler yüzlü, nitelikli ve deneyimli kadrosu ile geçtiğimiz yıl binlerce hastaya şifa dağıtmayı sürdürüyor.



Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada hastanede ek mesai uygulamasının devam ettiği belirtildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Genel Cerrahi Uzmanımız Op. Dr. Mehmet Gümüş Mayıs ayı içerisinde Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 17.00-18.00 arasında ek mesai polikliniği yaparak hastalarımıza hizmet verecektir. Genel Cerrahi Polikliniğimize randevusuz veya MHRS üzerinden randevu alarak muayene olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi.