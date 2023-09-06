Başkan Çerçioğlu mesajında, efeler diyarı Aydın ve Türkiye için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının ve şehitlerimizin miraslarına sahip çıktıklarının altını çizdi. Başkan Çerçioğlu mesajında şunları ifade etti:



Aydınımızın kurtuluşuna da giden yolda ulusumuza önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası, bu mücadeleyi dünya tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Aydın’da da bağımsızlık coşkusu kahraman efelerimizde, genç-yaşlı herkeste karşılık bulmuştur. Aydın; Kurtuluş Savaşı'nda iki defa işgal edilip iki defasında da kurtuluşunu yaşayan tek şehirdir.



Yörük Ali Efe'nin, Demirci Mehmet Efe'nin, Albay Şefik'in, Çete Ayşe'nin içlerinde hissettikleri özgürlük ateşi bugün de bizlerin içerisinde taptaze durmaktadır.



Efelerimizin yıllar süren direnişini saygıyla ve gururla anıyoruz. Özgür yaşama isteğinin vücut bulmuş hali olan bu mücadele ruhunu Aydınlılar olarak hepimiz ruhumuzda hissediyoruz.



Kurucu irademiz, ülkemizde sadece bağımsızlık ateşini yakmakla kalmamış, demokrasiyi de bu topraklara getirmiştir. Aydın; kurucu iradenin bu eşitlik ve demokrasi inancına sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. Şehrimiz, savaş sırasında harap hale gelen Türkiye’nin yeniden inşasında eşitliğe ve demokrasiye olan inancıyla da öne çıkmıştır. İlk kadın muhtarın, sayısız bakanın bu topraklardan çıkması boşuna değildir.



Biz Aydınlılar ülkemizi kuran iradenin öğretilerini sonsuza kadar en derinlerimizde hissedeceğiz ve bu öğretilere sahip çıkacağız. Kurtuluş günümüzde bir kez daha altını çizmekte fayda görüyoruz ki; demokrasimizi inşa eden ve bu uğurdaki mücadelesini bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına minnettarız.



Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Kurtuluş günümüz kutlu olsun.