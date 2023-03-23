Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanında 5 bin kişilik iftar programı düzenledi. Düzenlenen İftar programına Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi.

Ramazan ayının ilk günü vatandaşlara iftar programı hazırlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gelen vatandaşlara yemek dağıtarak hayırlı ramazanlar dedi. Yoğun ilgi ile karşılaşan Çerçioğlu yemek dağıtımı sırasında bekleyenlere bir Anne şefkati ile yaklaşması dikkatlerden kaçmadı. Çerçioğlu "oğlum, kızım, abla, abi, amca" gibi cümleler kurarak gönülleri bir kez daha feht etti.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan’ın Gecem isimli 6 aylık kızını sevmeyi ihmal etmedi.

5 bin kişilik yemek çıkartarak İftar programı yapan Çerçioğlu’na vatandaşlar teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

İftar Programına Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Aydın milletvekili aday adayı Ali Çankır, CHP Aydın milletvekili aday adayı Evrim Karakoz, Millet ittifakı Aydın İl Başkanları, Siyasi ve Sivil toplum örgütleri katıldı.

Haber: Cemil Ağırbaşer