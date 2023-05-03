Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın 2020 yatırım programına alınarak 2021 yılı Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan ve Aydın’ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı aralıksız olarak sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede 270 bin metrekare inşaat alanına sahip bin 400 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ediyor. Hastanedeki son durum ile ilgili yetkililerden bilgi alan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.



Şehir Hastanesi’nin bölgeye önemli katkılar sunacağının altını çizen Müdür Şenkul; “Aydın Şehir Hastanesi inşaatımız, planlamaya uygun şekilde tüm hızıyla devam etmektedir. Şehir Hastanemizin inşaat sürecinin bir an önce tamamlanıp, şehrimizin ve milletimizin hizmetine sunulmasıyla birlikte ilimize ve bölgeye sağlık alanında önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.