Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenen 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, siyasi parti temsilcileri ve protokolün katılımıyla bugün saat 12.00’de start verildi. Fuarın Aydın’ın tarım potansiyelinin gelişimine katkı sağlaması, yeni teknolojik gelişmeler ile üreticileri, sektör temsilcilerini ve vatandaşları buluşturması amaçlanıyor.

27-30 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan Tarım Fuarı, Efeler ilçesinde Tariş Çok Amaçlı Kapalı Teşhir Salonları’nda gerçekleştiriliyor.

Topuklu Efe: “Aydın, dünyanın en iyi incirine sahip”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, fuarda stantları tek tek ziyaret etti. Aydın’ın meşhur incirinin olduğu bir stant önünde duran Topuklu Efe, “Dünyanın en iyi, en kaliteli inciri bu topraklarda, Aydın’da yetişiyor” diyerek fuara katılanlara kendi elleriyle incir ikram etti.

Aydın incirini yine Aydın’ın meşhur zeytinyağına bandırarak yiyen Topuklu Efe, “Müthiş” yorumunda bulundu.

Deprem nedeniyle ertelenmişti

Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, her yıl çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Dünya ölçeğinde yapılan fuar, Aydın iline önemli oranda katkı sağlıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın beklendiği fuar, özellikle tarım, gıda ve hayvancılıkla ilgili teknolojiyi, Aydın ve Ege Bölgesi’nden vatandaşlarla buluşturuyor.

Bu yıl 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nın geçtiğimiz ay deprem felaketi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.

ÖZEL HABER: Ebru Paksoy – Cemil Ağırbaşer