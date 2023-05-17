Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, sevkiyata “Dur” dedi. Ekiplerden kaçmaya çalışan zehir tacirleri, kıskıvrak yakalanırken, operasyonda 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu girmesine izin vermiyor. Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı. Edinilen bilgiye göre Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu sokma hazırlığında olan, 2 aracı takibe aldı. İki araç halinde hareket eden şüpheliler, narkotik polisinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otoban üzerinde süren kısa süreli kovalamaca, ekiplerin barikat kurması üzerine sona erdi. Kıskıvrak yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararıyla araçlarda narkotik dedektör köpeği Tina ile yapılan aramada aracın içerisinde zulalanmış 5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Germencik Adliyesi’ne çıkarılan şüpheliler Ç.E. ve M.L.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.