Su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması hedefiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ çerçevesinde Aydın’da 934 bin adet sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu. Temin edilen pullu sazan yavruları, Aydın’ın 9 ilçesinde bulunan 20 kaynağa bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışma ile yüz binlerce sazan yavrusu su ile buluşurken, bölgedeki su ürünleri çeşitliliğinin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Aydın genelinde son 5 yılda 2 milyon 801 bin 890 adet sazan yavrusu su ile buluşturuldu.



9 İLÇEDE 20 KAYNAK

Aydın İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz su kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillere miras olarak aktarılması sorumluluğu ile Bakanlığımız, su kaynaklarının balıklandırılması faaliyetlerine devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’nin 2023 programı çerçevesinde İzmir Ürkmez Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürlüğü tarafından üretilen 934.000 adet sazan balığı yavruları ilimiz genelinde 9 ilçede toplam 20 adet kaynağa bırakılmıştır. Yukarıda sayılan hedeflerin yanı sıra yöre ekonomisine katkı sağlamak ve sportif avcılığı geliştirmek gibi faydaları da olan balıklandırma programı ile son beş yılda ilimizde 2 milyon 801 bin 890 adet yavru balık su ile buluşturulmuştur. Bu çerçevede kaynaklarımızdan beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetreden küçük sazan balıklarının avlanmaması ve üreme olgunluğuna ulaşan balıkların avlanmadan önce en az bir kez üremesine imkan tanınmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımızca yayımlanan tebliğlerde belirtilen yasak ve yükümlülüklere uymalarını hem ticari hem de sportif maksatlı balıkçılarımızdan bekleriz” ifadeleri yer aldı.