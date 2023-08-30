Okul öncesinden 4. sınıf düzeyine kadar yaklaşık 350 farklı materyal ile Milli Eğitim Bakanlığı Matematik Öğretim Müfredatına birebir uyumlu MathPlay Programı, MathPlay Kids Club markasıyla tüm Türkiye’de şubeleşmek için Türkiye Distribitörlüğünü işadamı Muhammed Bağcı ve Abdurrahman Yılmaz ortaklığındaki şirket satın aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan iş insanı Abdurrahman Yılmaz “İlk yıl hedefimiz 30 şube, 5 yıl sonunda beklentimiz 300 şube. Türkiye’nin her ilçesinde her çocuğumuz matematiği oyunla öğrenecek. Eylül sonuna kadar ilk iki şubemizi Konya’da açıyoruz. Aydın, Konya ve İstanbul’ da yakında tanıtımlarımız olacak” dedi.



Globalleşen dünyada oyunla eğitimin yaygınlaştığını ve bu sistemle çocukların daha kolay ve hiç sıkılmadan öğrendiğini belirten ProjeAdası Genel Direktörü Metin Akyol, ”Dünyanın önde gelen üniversiteleri bu konuda çalışmalar yapıyor. Örneğin Stanford Üniversitesi yapmış olduğu bir çalışmada; matematiğe karşı pozitif tavrının IQ’den daha çok matematik öğrenimine katkısı olduğunu söylüyor. Oyunla matematik çocuğun pozitif tavır sergilemesini sağlıyor. Harvard Üniversitesi Project Zero Oyunu yeniden tanımlamak ve okullarda öğrenmeyi yeniden tasarlamak üzerinde çalışmalar yapıyor. Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Oyun Geliştirme ve Öğrenme Merkezi kuruyor. Yaptıkları çalışmada oyunla öğrenmenin diğer yöntemlere göre daha çok fayda sağladığını tespit ediyorlar. Yine Ottowa Üniversitesi Kanada’da oyun tabanlı öğrenme ve öğretme girişiminde önemli çalışmalar yapıyor. UNICEF bu konuda raporlar yayınlıyor. Dolayısıyla bu konuya geç kalmamamız gerekiyor. Değerli iş insanlarımızın bu konuda yatırım yapmaları beni çok mutlu etti” dedi.

Atılan imzalar sonrası, Proje Adası Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç “Çocuklarımıza fayda sağlayacak üreticisinden eğitimcisine yüzlerce insana istihdam oluşturacak bu ortaklık bizi oldukça sevindirdi” diyerek ortaklığın hayırlı olmasını diledi.



İşadamı Muhamad Bağci ise ”En büyük yatırım insana ve çocuğa dolaysıyla geleceğimize yapılan yatırımdır. Geleceğimize yatırım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.