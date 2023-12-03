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Aydın’ın Germencik ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı evleri su basarken, AFAD gönüllüleri yaptıkları çalışmalarla selden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışıyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin en verimli topraklarına sahip illerin başında gelen ve 2023 yılına kurak giren Aydın’da Kasım ayı yağışları etkili oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan haber göre uzun yıllar ortalamasına göre Kasım ayında 92,6 kilogram yağış alan Aydın’da Kasım ayı ortalaması 138,8 kilograma ulaştı. Uzun yıllar ortalamasına göre Ekim aylarında metrekareye 39,7 kilogram yağış alan Aydın’da bu yıl Ekim ayında gerçekleşen yağış miktarı 6.2 kilogramda kalmıştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, büyük bir kısmı gece olmak üzere son günlerde Germencik’e 117 kilogram, İncirliova’ya 114 kilogram, Güzelçamlı’ya 58,4 kilogram, Söke’ye 50,8 kilogram, Efeler’e 25.2 kilogram yağış düştü.

İlçede sağanak nedeniyle selden etkilenen ve evlerini su basan vatandaşların yardımına ise AFAD gönüllüleri koştu. Çeşitli meslek gruplarından kişilerden oluşan AFAD gönüllüleri Germencik ilçesinde evlerini su basan vatandaşların eşyalarını boşaltılmasına ve temizlik çalışmalarına yardımcı oluyor. Hayatı normale döndürme çabalarının sürdüğü Germencik’te vatandaşlar AFAD gönüllülerine kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.