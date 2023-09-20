Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerine hız kesmeden sürdürüyor. Aydın’da da 21 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okulları geleceğin sporcularını bekliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, hemsball, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, floor curling, hokey, atıcılık ve yüzme branşlarında binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları, sporu sevmenin yanı sıra sağlıklı ve zinde kalıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “GSB Spor Okulları, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri ve sağlıklı yaşamın kapılarını aralamaları için bir adım daha öteye taşıyor. Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor” ifadeleri yer aldı.



