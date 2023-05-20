Aydın Büyükşehir Belediyesi geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşku içerisinde kutladı. Dün akşam sahneye çıkan Melek Mosso'nun ardından bu akşam da Soner Sarıkabadayı on binlerce Aydınlıya unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Aydınlılar Atatürk Kent Meydanı'nı hıncahınç doldurdu. Şarkıları birçok sanatçı tarafından seslendiren Soner Sarıkabadayı seyircilerden büyük alkış aldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.