Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Aydın tarımı için önemli olan su kaynaklarının yenileme ve ıslah çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, Nazilli ilçesi Demirciler Mahallesi’nde bulunan Kurudere Deresi Islahı için protokol imza töreni gerçekleştirdi. DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 3 adet tersip bendi, 420 metre U kesitli betonarme duvarlı kanal, 320 metre yatak ıslahı ile 1 adet menfez imalatı yapılacak. Sözleşme bedeli ise 19 milyon 752 bin 740 TL olan projenin 500 takvim gününde tamamlanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın Nazilli Demirciler Mahallesi Kurudere Dere Islahı” işinin sözleşmesi Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu tarafından imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme çerçevesinde 3 adet tersip bendi, 420 metre U kesitli betonarme duvarlı kanal, 320 metre yatak ıslahı ile 1 adet menfez imalatı yapılacaktır. Sözleşme bedeli 19 milyon 752 bin 740 TL olup, işin süresi 500 takvim günüdür” ifadeleri yer aldı.