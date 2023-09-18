Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar sonucu şüpheli bir şahsın Sarıkemer Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenledi. D.Y. isimli şüpheli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 12 adet çeşitli boyut ve şekillerde mimari blok, 2 adet sütun tamburu, 1 adet sütun başlığı ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser değeri olduğu değerlendirilen malzemelere incelenmek üzere Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek için el konulurken, D.Y. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.