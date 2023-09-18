Aydın’da termometreler 33 dereceyi gösterdi

Aydın’da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, sonbaharın gelmesine Aydınlılar sevinemedi. Vatandaşlar Eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklerken, merkez ilçe Efeler’de termometreler 33 dereceyi gösterdi. Eylül ayı sıcaklık ortalaması 24 derece olan Aydın’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de 30 derecelerin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Atatürk Kent Meydanı’nda bulunan ve güneşten korunmak isteyen birçok vatandaş ise park ve bahçelerde serinlemeye çalışırken, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki haftalarda da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre Aydın’da en düşük hava sıcaklığı 30 Eylül 1970 yılında 7.6 derece olarak ölçülürken, en yüksek hava sıcaklığı ise 1 Eylül 2007 yılında 43.3 derece ile rekor seviyeye ulaştı.