Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazi’ unvanının verildiği günün yıl dönümünü Gaziler Günü olarak kutlamaktayız. Tarih boyunca, ülkemizin bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, girdiği her mücadeleden şanlı zaferlerle çıkmıştır. Ülkemizin bir karış toprağını dahi vermemek, bayrağını yere düşürmemek için ne pahasına olursa olsun canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, vatanseverliğin yaşayan abideleridir. Devletimizin bekası, ülkemizin aydınlık geleceği ancak şehitlik ve gazilik ruhunu anlayan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, Malazgirt’i, Miryokefalon’u, Çanakkale’yi, Sakarya’yı, Dumlupınar’ı ve Mehmetçiğimizin verdiği sayısız mücadeleyi en iyi şekilde anlatmalı, bu aziz vatan için gösterilen fedakarlıkları öğretmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.