Aydın’ın Köşk İlçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser değeri bulunan gümüş sikke ve yüzük ile yakalanan N.Ş.’nin bir başka suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Beyköy Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada N.Ş.’ye ait eve operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 8 Gümüş sikke ve 1 yüzük bulundu. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde ise başka bir suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. N.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.