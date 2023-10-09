İzmir Emniyeti'nden tütün mamülleri kaçakcılığı operasyonu İzmir Emniyeti'nden tütün mamülleri kaçakcılığı operasyonu

Aydın’ın Köşk İlçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda tarihi eser değeri bulunan gümüş sikke ve yüzük ile yakalanan N.Ş.’nin bir başka suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Beyköy Mahallesi’nde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada N.Ş.’ye ait eve operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 8 Gümüş sikke ve 1 yüzük bulundu. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde ise başka bir suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. N.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.