Aydın’da uyuşturucudan aranan 18 şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon çerçevesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından uyuşturucu madde trafiğinde rol almış ve haklarında uyuşturucu madde satıcısı veya kullanıcılığından hapis cezası bulunan 3’ü on yılın üzerinde olmak üzere toplam 18 şahıs kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



