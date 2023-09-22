Kuşadası Müftülüğü Melahat Bilici 4-6 Yaş Kur’an Kursu dualarla açıldı

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, "11 ay gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan müstakil 4-6 Yaş Kur’an Kursumuzu bugün eğitim öğretime hazır hale getirerek açılışını yapıyoruz. Arsasını Hasan Yener beyin bağışladığı ve yapımını Melahat Bilici hanımefendinin üstlendiği Kur’an Kursu, öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Emeği geçen başta İlçe Müftümüz Hüseyin Taner olmak üzere tüm ekibine ve bütün hayırsever kardeşlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Kur’an Kursu açılışına, İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi, Kuşadası İlçe Müftüsü Hüseyin Taner, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.



