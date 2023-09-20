Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bir şüpheli şahsa yönelik yürütülen koordineli çalışma çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheli şahıs İ.Z.’nin evine yapılan baskında gerçekleştirilen aramalarda; 1 kilo 20 gram metamfetamin, 210 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 40 adet mühimmat, 6 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıs İ.Z. de jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Z. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.