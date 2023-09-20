Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, traktör sürücülerine yönelik ’ROPS/REFLEKTÖR’ eğitimi faaliyeti aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Karacasu ilçesi Yaykın Mahallesi’nde seyyar TÜVTÜRK Mobil Muayene İstasyonu’na gelen 51 traktör sürücüsünü bilgilendirdi. Traktör sürücülerine trafik kazalarında araç devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı hedefleyen ROPS (Rollover Protection System) sistemi, traktörlerin gece-gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımı konularında sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.