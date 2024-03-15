Düşündü taşındı ve Güle Güle Mustafa Savaş dedi... Yandaş gazeteci Ahmet Hakan bile, Mustafa Savaş'ın kaybettiğini duyurdu. Ama kendisi bir türlü anlamadı...

Bakıyorum da yine hayaller suya düşmüş durumda.

Sudan çıkarmaya kalksan hayalleri, yine olmuyor ve hep bir hayal kırıklığı.

Ah Mustafa Savaş ah. Sen var ya sen, yenilgiye hiç doymuyorsun.

En sonunda yandaş gazeteci Ahmet Hakan’ın programında bile, senin kaybettiğini duyurdular.

Aydınlılar zaten senin kaybettiğini biliyordu. Ancak şimdi Tüm Ülkenin gündemi oldun.

Kaç dönemdir milletvekilisin ve Aydın’a gram faydan olmamış birisi olarak ne bekliyordun acaba.

Sayın AKP’li Mustafa Savaş, sen en iyisi hiç durma geri dön, pes et ve bükemediğin eli öp.

Kaç seferdir yenilgi içindesin ve projen yok. Aydınlılara ne yapacaksın?

Stadyuma Rezidans yapıp rant mı elde edeceksin?

PTT binasının yerine ne yapacaksın?

Yani şimdi kalkıp Özlem Çerçioğlu’nu eleştiriyorsun ya, gerçi hoş onu bile yapamıyorsun.

Özlem Çerçioğlu seni topuklarıyla yener. O topuk sesleri Ülkece duyulmuşken sen durma kaç buralardan.

Sayın AKP’li Mustafa Savaş yenileceğin belliydi ya, Şimdi senin yandaş kanalında bunu tescillemiş oldu.

Ah Mustafa ah…!!!

Ne diyelim artık başka baharlara kaldı hayallerin. Güle güle sana, güle güle Mustafa Savaş…

Kalın Sağlıcakla

ŞURAYA VİDEO BIRAKAYIM....