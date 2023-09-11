Aydın’ın Yenipazar, Çine ve Bozdoğan ilçelerinin zirvesinde yer alan bin 792 metre yüksekliğe sahip Madran Dağı’nın Bozdoğan yakasında inceleme gezisi yapan Çevreci ve Doğa Fotoğrafçısı Yücel Sevingül, Altıntaş Yaylası civarında bilinmeyen 20’ye yakın şelalenin fotoğrafını çekti. Oldukça sarp arazide günler süren çalışmalar sonucu çekilmiş şelale fotoğrafları kartpostalları aratmadı. Aydın’ın her köşesinin ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ve bu güzelliklerden pek çok yerel yöneticinin bile haberdar olmadığını belirten çevreciler, “Zaman zaman fotoğrafını çekip paylaştığımız tabiat harikası fotoğraf karelerini bu nerede çekilmiş diye soran yetkililer bile oluyor. Yanı başlarındaki bir bölgenin adını verince şaşırıyorlar. Aydın’ın her yeri çok güzel ama önce bu güzellikleri önce kendimiz sonra da başkalarına tanıtmamız gerek” diye konuştular.