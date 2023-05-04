Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (05.05.2023 Cuma) öğle saatleri öncesinden itibaren; Aydın’ın doğu ilçelerinde (Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Yenipazar, Bozdoğan, Karacasu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.