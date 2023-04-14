Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın’ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2023 yılı 2. Olağan Toplantısı’nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.



2023 Mart ayı itibariyle kurum kayıtlarına göre Aydın genelinde, 46 bin 96'sı kadın, 46 bin 22’si erkek olmak üzere toplam 92 bin 118 kişi iş gücü bulunuyor.



Aydın, Denizli, Muğla illerini içerisine alan TR32 bölgesindeki verilerine göre 2022 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 54,6, istihdam oranı yüzde 49,9 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8,6 oldu.



2023 yılı Ocak-Mart aylarında iş arama kurumuna, iş arayan 20 bin 690 kişi başvururken, kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 9 bin 507 açık iş ilanı alındı. Bunların 248’i engelli olmak üzere toplam 5 bin 187 kişi istihdam edildi.



Aydın Çalışma ve İş Kurumumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları ile uyumlu Sosyal Güvenlik Kurumu Ocak2023 verileri incelendiğinde Aydın'da toplam 31 bin 232 işyerinin 185 bin 563 çalışanı olduğu açıklanırken, il genelinde 0-9 arası çalışanı olan işyeri sayısının 28 bin 67, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısının 2 bin 741 ve 50 ve üzeri çalışanı olan işyeri sayısının 424 adet olduğu belirtildi.